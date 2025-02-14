«Авито Реклама»: россияне стали реже использовать поисковики для покупки товаров

Все меньше людей обращаются к традиционным поисковым системам для подбора товаров. Подавляющее большинство предпочитает искать их на площадках электронной коммерции. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на данные директора «Авито Рекламы» Якова Пейсахзона.

Согласно исследованию, проведенному организацией, свыше 88% респондентов пользуются при поиске товара сайтами объявлений и маркетплейсами. Еще 31% применяют для этой цели поисковые системы, 22% предпочитают совершать покупки через интернет-магазины, а 7% — через социальные сети.

Эксперты «Авито Рекламы» отметили, что такая смена приоритетов наблюдается повсеместно, и крупные IT-компании тоже фиксируют снижение трафика в поисковых системах.