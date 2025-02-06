«Авито Работа»: зарплаты фотографов выросли на 79% в январе 2025 года

Рекордсменами в росте заработных плат за январь 2025 года стали фотографы. На фоне высокого спроса на специалистов в сфере визуального контента их доходы увеличились на 79%, достигнув средней суммы 78 654 рублей в месяц. Уровень зарплат офисных специалистов проанализировала платформа «Авито Работа», пишет сайт «ФедералПресс» .

Второе место занимают брокеры со средней зарплатой 174 234 рублей, выросшей на 51%. Однако стоит учесть, что доход брокеров может значительно превышать заявленные цифры благодаря переменной части, зависящей от сделок и бонусов.

Третье место досталось менеджерам по работе с клиентами, чьи доходы поднялись на 49% и составили в среднем 71 636 рублей.