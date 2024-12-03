«Авито Работа»: вакансии водителей-экспедиторов и курьеров стали самыми востребованными на Ямале

За прошедшие три месяца осени жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще всего откликались на вакансии водителей-экспедиторов. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на аналитиков платформы «Авито Работа».

По их данным, профессию водителя-экспедитора выбрали 5,2% от общего числа соискателей. Средняя зарплата по этой вакансии составила 117 726 рублей в месяц за полный день работы.

Еще 4,7% соискателей из ЯНАО отдали предпочтение работе курьером. Новым сотрудникам обещают зарплату более 128 тысяч рублей. Еще 4,9% ямальцев предпочли трудиться разнорабочими со средней оплатой в 85 605 рублей.