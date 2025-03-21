«Авито Работа»: в Башкирии заметно выросли зарплаты в промышленном строительстве

В промышленном строительстве Башкирии наблюдается рекордный рост зарплат. Причина кроется в реализации крупных инфраструктурных объектов, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

По данным аналитиков, за последний год регион стал лидером по увеличению средних зарплатных предложений — показатель вырос на 62%. Теперь сотрудники в сфере промышленности могут рассчитывать в среднем на 114 453 рубля в месяц.

«Наибольшее увеличение окладов отмечено среди монолитчиков (+61%), фасадчиков (+58%) и штукатуров (+44%)», — заявили специалисты.

В Нижегородской области зарплаты в промышленном строительстве выросли на 54%, достигнув средней отметки в 99 472 рубля. Здесь активно возводят новые промышленные площадки, развивается особая экономическая зона, создаются экотехнопарк и научно-технологический центр.