Согласно статье 136 Трудового кодекса России, заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в дату, установленную правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Однако в некоторых случаях работодатель обязан произвести выплаты раньше обычного срока, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Авито Работы».

По данным экспертов, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то работодатель обязан перечислить деньги накануне — в последний предшествующий рабочий день.

Специалисты напомнили, что срок выплаты отпускных составляет не позднее чем за три дня до начала отпуска. При этом срок исчисляется в календарных днях в соответствии со статьей 14 ТК России. Если крайний срок выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то отпускные нужно выплатить накануне — в последний рабочий день.