Директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов указал на активное развитие сектора легкой промышленности в России. Значительно выросли как зарплаты специалистов, так и спрос на сотрудников, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, в условиях дефицита кадров средние предлагаемые зарплаты в данной отрасли увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество вакансий стало больше на 13%.

Самый существенный прирост зарплатных предложений зафиксирован у портных. Сейчас такие работники в среднем получают более 65 тысяч рублей. Следом идут раскройщики с заработком порядка 61 тысячи рублей.