«Авито Работа»: специалистам из Казани удавалось получить наибольшую прибавку к зарплате при смене работы

Для специалистов из Казани смена работы оказалась самой выгодной. Соответствующий результат показало исследование сервиса «Авито Работа», сообщило РИАМО .

Участниками опроса стали более 7 тысяч человек. По данным аналитиков, при переходе на новое место специалисты из Казани стали зарабатывать в среднем на 41% больше.

На втором месте оказался Ростов-на-Дону (37%). Тройку лидеров замкнула Пермь (35%), за ней — Омск и Красноярск (33%).