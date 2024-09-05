«Авито Работа» сообщила о партнерстве с Приморским краем

Сервис «Авито Работа» и министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края подписали соглашение во время Восточного экономического форума. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-релиз платформы.
Предполагается, что партнерство поможет уменьшить напряженность на рынке труда в регионе. Еще одна задача — ускорение развития экономики в субъекте.
Местные чиновники планируют привлечь на Дальний Восток талантливых специалистов. Им предоставят максимальные возможности для реализации, отметил министр образования региона Сергей Дубовицкий.
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