«Авито Работа»: сфера ремонта и отделки помещений стала самой прибыльной в январе

Самой прибыльной в профессиональных отраслях за январь 2025 года оказалась сфера ремонта и отделки помещений. Это выяснили аналитики портала «Авито Работа», которые провели анализ зарплатных предложений, пишет сайт «ФедералПресс» .

По данным исследования, соискателям в этом сегменте предлагают среднюю ежемесячную зарплату более 127 тысяч рублей за полный рабочий день, что на 24% выше, чем в январе 2024 года. Число вакансий для штукатуров выросло в 3,4 раза (+244 %), для ремонтников – в три раза (+201 %), а для маляров – в два раза (+107 %).

Производство промышленного оборудования и станков также оказалось в числе высокооплачиваемых направлений. Средняя зарплата здесь достигла 118 433 рублей. Работодатели особенно активно искали шлифовщиков (+128 % вакансий за год), токарей (+67 %), инженеров-проектировщиков (+66 %) и фрезеровщиков (+63 %).