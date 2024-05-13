«Авито Работа»: самой высокооплачиваемой творческой вакансией в Москве в мае стала позиция скульптора-художника | 360°

Общество 13 мая 2024, 11:08 «Авито Работа»: самой высокооплачиваемой творческой вакансией в Москве в мае стала позиция скульптора-художника

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Аналитики сервиса «Авито Работа» в результате исследования выяснили, что позиция скульптора-художника в Москве стала самой высокооплачиваемой творческой профессией в мае этого года. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Соискатели могут рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. Скульптор-художник должен понимать особенности работы с формой и цветом, а также выполнять монотонные задачи.

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А вот конструктор-дизайнер в компании по производству детской одежды может рассчитывать на заработную плату в размере 120-150 тысяч рублей в месяц. От него требуется опыт работы не менее трех лет и знание основ конструирования и моделирования одежды.