«Авито Работа»: почти половина работающих россиян готовы сменить профессию

Почти половина работающих россиян (49%) выразили желание пройти переобучение для смены сферы деятельности, причем среди них женщин больше, чем мужчин (54% против 44%). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на опрос, проведенный «Авито Работа».

Также стремление освоить новую специальность в большей степени проявляется у молодежи в возрасте 25-34 лет (55%) и 35-44 лет (57%).

Среди различных отраслей наиболее высокие показатели готовности к профессиональному переобучению наблюдаются у работников банковской сферы и инвестиционных компаний (65%), онлайн-торговли (60%), а также в маркетинге, рекламе и PR (57%).

Большинство участников опроса хотя бы раз меняли свою карьеру. Эти изменения включали как переходы в смежные области (например, из журналистики в PR), так и переподготовку к совершенно новой профессии (например, из бухгалтера в программиста).

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