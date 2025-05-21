«Авито Работа»: Петербург лидирует по числу предложений для специалистов со знанием ИИ

Среди российских регионов Санкт-Петербург лидирует по числу предложений для специалистов со знанием инструментов ИИ. Москва занимает второе место, а Красноярский край — третье. В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область, написал RT , ссылаясь на данные аналитиков «Авито Работы».

Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных подчеркнул, что увеличение спроса на специалистов с компетенциями в области ИИ — это закономерный ответ на цифровизацию экономики.

«Регионы-лидеры демонстрируют, что инвестиции в технологии и образование в этой сфере приносят результат. Особенно важно, что ИИ-компетенции теперь востребованы не только в IT, но и в маркетинге, управлении и производстве контента», — отметил он.

Так, число вакансий с пометкой «навык использования нейросетей» выросло более чем в четыре раза с 2023 года.