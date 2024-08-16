«Авито Работа»: менеджеры по маркетплейсам стали чаще публиковать резюме

Сервис «Авито Работа» выяснил, какие специалисты стали чаще искать работу в период с апреля по июнь 2024 года. Результаты исследования опубликовал « Ридус ».

Так, по сравнению с первым кварталом на 38% выросло число резюме, размещенных менеджерами по работе с маркетплейсами. На начальном этапе сотрудники могут получать почти 60 тысяч рублей в месяц при полной занятости.

Кроме того, увеличилось количество резюме графических дизайнеров, SMM-экспертов. В целом зафиксирован интерес соискателей к творческим и технологичным профессиям.