«Авито Работа»: июль стал самым популярным месяцем для отпуска среди россиян

Аналитики сервиса «Авито Работа» провели опрос среди более семи тысяч россиян. Специалисты узнали, какой месяц сотрудники предпочитают выбирать для отпуска, сообщил RT.

Самым популярным стал июль. Данный вариант отметили 46% опрошенных. Следом идут август (43%) и июнь (26%). Наименее предпочтительными оказались февраль и ноябрь (по 3%).

В список факторов, играющих наиболее важную роль при выборе месяца, попали погодные условия, совпадение с отпуском близких и личные события.

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