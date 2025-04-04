«Авито Работа» и «Авито Team»: больше половины россиян выбирают горизонтальное развитие карьеры

Более половины работающих граждан России в последнее время отдают предпочтение горизонтальной карьере вместо вертикальной. Такой формат развития в рамках одной компании, как выяснили эксперты платформ «Авито Работа» и «Авито Team», может быть перспективнее с точки зрения дальнейшего трудоустройства, чем продвижение по должностям вверх. Об этом написало РИАМО .

Преимущества горизонтального роста — возможность больше зарабатывать без лишней ответственности, сопутствующей руководящим постам, сохранение баланса между работой и личной жизнью, сообщил Infox.ru.

По словам HR-директора бизнес-групп в «Авито» Анны Кисточкиной, возможность сменить профессию внутри компании — это путь к взаимовыгодному росту. Так, 51% опрошенных мыслят свою карьеру в первую очередь через расширение профессиональных навыков, а не через занятие руководящих постов. Только 20% респондентов успешно развиваются на текущей должности, 8% задумываются о смене работы ради карьерного роста.