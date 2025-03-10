«Авито Работа»: экологи и инженеры ПТО стали самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями

Позиция инженера производственно-технического отдела (ПТО) стала самой высокооплачиваемой офисной профессией минувшей зимой. Средняя заработная плата по этой специальности достигла 110 714 рублей в месяц. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
По данным аналитиков, второе место заняли экологи со средним ежемесячным доходом 101 448 рублей. В пятерку лидеров также попали инженеры-технологи (94 657 рублей), архитекторы (95 437 рублей) и проектировщики (87 500 рублей). Кроме того, в ритейле востребованы супервайзеры (99 235 рублей) и оценщики (90 129 рублей).
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