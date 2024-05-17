«Авито Работа»: для расчета пенсии нужно узнать на «Госуслугах» индивидуальный пенсионный коэффициент | 360°

17 мая 2024, 11:27
«Авито Работа»: для расчета пенсии нужно узнать на «Госуслугах» индивидуальный пенсионный коэффициент
Чтобы узнать о своих будущих пенсионных накоплениях, нужно для начала узнать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) на «Госуслугах». Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».
Для этого нужно зайти в личном кабинете в раздел «Работа и пенсия» и там узнать количество накопленных ИПК. Потом их нужно умножить на стоимость одного коэффициента, составляющую в этом году 133,05 рубля.
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«Узнайте размер фиксированной выплаты — в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля. Умножьте количество ваших ИПК на стоимость одного коэффициента», — отметили эксперты.
Чтобы получить размер пенсионной выплаты, нужно потом добавить к тому результату, что получился, фиксированную часть. Итоговая сумма и будет вашей пенсией.
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