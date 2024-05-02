«Авито Работа»: большинству россиян ддя полной перезагрузки нужно от 11 дней отпуска | 360°

Общество 02 мая 2024, 13:06 «Авито Работа»: большинству россиян ддя полной перезагрузки нужно от 11 дней отпуска

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Чтобы полноценно отдохнуть, большинству россиян нужно от 11 дней отдыха. Таким мнением поделились 53% участников опроса сервиса «Авито Работа», сообщил «Ридус».

Еще 30% респондентов будет достаточно и до семи дней отдыха. А 8% — могут почувствовать себя отдохнувшими, если отсутствовали на работе не меньше месяца.

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При этом 43% опрошенных берут отпуск два раза в год, а 34% — только один. Еще 10% россиян отдыхают от трех до четырех раз в год.

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