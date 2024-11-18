«Авито Работа»: 26% россиян планируют брать подработку перед Новым годом и в праздники

Аналитики сервиса «Авито Работа» провели опрос среди 10 тысяч россиян и выяснили, планируют ли они брать подработку перед Новым годом и в сами праздники. О таком намерении заявили порядка 26% респондентов, сообщил RT.
Еще 37% отметили, что рассмотрят данную возможность, если встретят привлекательные предложения. Абсолютно точно не собираются заниматься трудовой деятельностью в новогодние выходные 29% участников.
Специалисты составили список основных причин, побуждающих искать дополнительный источник дохода в указанный период. Среди них — желание накопить средства на личные цели и отпуск, а также заработать деньги на подарки.
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю
Фонд капитального ремонта Подмосковья проверил работы в 12 округах
Дети нашли труп мужчины в заброшенном бункере в Тюмени
Минблагоустройства Подмосковья назвало топ популярных каруселей за неделю
Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля
Свыше 6 тысяч обращений матерей принял кол-центр в Ленинском округе за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте