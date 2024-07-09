«Авито Путешествия»: в Челябинской области выросло число бронирований коттеджей с бассейнами
Число посуточных бронирований коттеджей с бассейнами выросло на 46% в Челябинской области. Статистику по итогам июня 2024 года представил сервис «Авито Путешествия», сообщило Ura.ru.
Согласно результатам исследования, количество соответствующих предложений увеличилось на 18%. Средняя стоимость проживания в доме с бассейном в регионе — 8,5 тысячи рублей в день.
Самыми популярными направлениями для аренды таких коттеджей стали Московская область и Краснодарский край.
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