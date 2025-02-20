Согласно новому исследованию, проведенному сервисами «Авито Путешествия» и Wink, 80% россиян смотрят фильмы во время поездок. Об этом написала «Газета.Ru» .

Наибольшее число фанатов фильмов находится среди молодежи: 40% среди возрастной группы 18–24 лет и 38% среди 25–34-летних. Среди путешественников старше 65 лет лишь 22% имеют привычку смотреть кинокартины в дороге, сообщил RT.

Наиболее популярным видеоконтентом оказались фильмы (65%) и сериалы (47%). Мультфильмы и анимация привлекают внимание 17% опрошенных.