«Авито Путешествия»: аллергики могут переждать сезон цветения в Крыму и Карелии

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» определил лучшие регионы для аллергиков, чтобы переждать сезон цветения деревьев и трав. Список опубликовал RT .

Аналитики выявили 12 субъектов, где аллергикам будет комфортно дождаться окончания цветения дуба, березы, ясеня, лип, хвойных деревьев и злаков.

Среди рекомендуемых регионов — Адыгея, Алтайский край, Дагестан, Калининградская область, Кабардино-Балкария, Карелия, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Крым, Алтай. Также специалисты посоветовали обратить внимание на Северную Осетию и Ставропольский край.