Перепады температуры, наледь, снег и частые осадки создают серьезные проблемы для автомобилистов. Эксперты сервиса «Авито» составили список незаменимых аксессуаров для машины в зимний период, сообщило РИАМО.
Специалисты рекомендовали водителям приобрести пускозарядное устройство. Почти карманный пауэрбанк для авто поможет избежать проблем с работой мотора, если подвел аккумулятор. Лучше покупать девайс с емкостью от восьми тысяч до 12 тысяч мАч.
Обеспечат безопасность на дороге средства для защиты от мороза, которые помогают предотвратить замерзание важных механизмов. Соответствующие смазки поддерживают транспорт в функциональном состоянии даже в самые суровые холода.
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю
Фонд капитального ремонта Подмосковья проверил работы в 12 округах
Дети нашли труп мужчины в заброшенном бункере в Тюмени
Минблагоустройства Подмосковья назвало топ популярных каруселей за неделю
Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля
Свыше 6 тысяч обращений матерей принял кол-центр в Ленинском округе за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте