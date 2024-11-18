Перепады температуры, наледь, снег и частые осадки создают серьезные проблемы для автомобилистов. Эксперты сервиса «Авито» составили список незаменимых аксессуаров для машины в зимний период, сообщило РИАМО .

Специалисты рекомендовали водителям приобрести пускозарядное устройство. Почти карманный пауэрбанк для авто поможет избежать проблем с работой мотора, если подвел аккумулятор. Лучше покупать девайс с емкостью от восьми тысяч до 12 тысяч мАч.

Обеспечат безопасность на дороге средства для защиты от мороза, которые помогают предотвратить замерзание важных механизмов. Соответствующие смазки поддерживают транспорт в функциональном состоянии даже в самые суровые холода.