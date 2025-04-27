«Авито»: продажи товаров для гриля и барбекю в России выросли на 10%

Продажи товаров для отдыха на природе увеличились на 28%, сообщило РИАМО со ссылкой на информацию от пресс-службы «Авито».

Жители России начали активно покупать товары для гриля и барбекю в преддверии майских праздников. Более 80% россиян планируют провести их на природе, написало радио Sputnik.

Продажи товаров для дачи и отдыха выросли на 28% по сравнению с мартом, а продажи товаров для гриля и барбекю — на 10% относительно прошлого месяца. Продажи мангалов увеличились на 44%, грилей-барбекю — на 33%, угля и решеток для гриля — на 37%. На 16% чаще стали покупать шампуры.

Треть россиян, решивших отдыхать на свежем воздухе, будут проводить время на даче. В связи с этим выросли продажи теплиц и садового инвентаря. Россияне стали покупать грабли вдвое чаще, вилы — на 46%, а лопаты — на 18%.