«Авито»: популярность автокредитов в России выросла на 60%

Результаты исследования сервиса «Авито Авто» продемонстрировали значительный рост популярности автокредитования в первом квартале 2025 года. Показатель вырос на 60,7% по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, сообщили « Известия ».

Средняя запрашиваемая сумма займа составила 1,01 миллиона рублей. Наиболее привлекательными марками машин для заемщиков стали российские модели Lada (12,1% запросов), южнокорейские Kia (8%) и Hyundai (7,4%), японская Toyota (6,7%) и немецкая Volkswagen (6%).

Наибольшее число желающих оформить кредит проявили интерес к недорогим российским моделям Lada Granta и Priora. Иномарки Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry также пользовались популярностью.