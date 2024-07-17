«Авито Недвижимость»: Брянск и Ярославль попали в топ городов с самой дешевой арендой «однушек»

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» составили рейтинг российских городов с дешевой арендой однокомнатных квартир. Результаты исследования опубликовали «Известия».

В среднем по РФ съем такого жилья в июле 2024 года обходится в 25 тысяч рублей. Самые низкие цены на «однушку» зафиксировали в Брянске (месячный платеж — 15 тысяч рублей). Следом идут Киров (16 тысяч рублей) и Ярославль (16,5 тысячи рублей).

Наиболее дорогие предложения были замечены в Сочи (60 тысяч рублей), Москве (53 тысячи рублей) и Петербурге (35 тысяч рублей).

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