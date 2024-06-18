«Авито Недвижимость»: 40% россиян нанимают риелтора при сделках с жильем

Более 40% россиян признались, что при необходимости продать недвижимость они обращались за услугами риелторов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Недвижимость».

Большинство опрошенных нанимали агентов при сделках на вторичном рынке. Наибольшая доля продаж совместно со специалистами наблюдалась в Самаре, Екатеринбурге и Омске. При сделках на первичном рынке к помощи риелторов россияне прибегали реже — в 23% случаев.

Как сообщил сайт kp.ru, при покупке и продаже земли только 14% соотечественников пользовались услугами риелторов.