«Авито» и «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «Авито» и «Автодор» стали партнерами. Во время Петербургского международного экономического форума они заключили соглашение о сотрудничестве.

Только за прошлый год россияне приобрели свыше 5,5 миллиона автомобилей с пробегом. Спрос на подержанные машины стабильно растет из года в год.

Соглашение между «Авито» и «Автодором» поможет повысить прозрачность сделок с автомобилями с пробегом. К примеру, сервис онлайн-проверки автомобилей получит сведения о наличии задолженностей за проезд по платным дорогам. Там же пользователи классифайда найдут информацию о деятельности и мероприятиях компании «Автодор».

«Мы подписали соглашение, в рамках которого будем получать информацию от компании „Автодор“. Она будет поступать в наш сервис Автотека. Это будет гарантировать нашим клиентам большую безопасность при проведении сделок с подержанными автомобилями», — отметил управляющий директор по взаимодействию с государственными органами компании «Авито» Владислав Федулов.