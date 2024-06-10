«Авито» и «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве
Компании «Авито» и «Автодор» стали партнерами. Во время Петербургского международного экономического форума они заключили соглашение о сотрудничестве.
Только за прошлый год россияне приобрели свыше 5,5 миллиона автомобилей с пробегом. Спрос на подержанные машины стабильно растет из года в год.
Соглашение между «Авито» и «Автодором» поможет повысить прозрачность сделок с автомобилями с пробегом. К примеру, сервис онлайн-проверки автомобилей получит сведения о наличии задолженностей за проезд по платным дорогам. Там же пользователи классифайда найдут информацию о деятельности и мероприятиях компании «Автодор».
«Мы подписали соглашение, в рамках которого будем получать информацию от компании „Автодор“. Она будет поступать в наш сервис Автотека. Это будет гарантировать нашим клиентам большую безопасность при проведении сделок с подержанными автомобилями», — отметил управляющий директор по взаимодействию с государственными органами компании «Авито» Владислав Федулов.
Взаимодействие такого рода с государственными компаниями для «Авито» не является чем-то новым. У площадки есть партнерская программа с Минэкономрахвития.
«Она была направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, была запущена в 2023 году. Две волны. И вот буквально вчера мы объявили о запуске третьей волны в 2024 году», — добавил Федулов.
«Авито» продолжает разрабатывать новые инструменты и развивать авторынок. Около 750 тысяч — столько объявлений о продаже легковых автомобилей разместили на платформе. В месяц в раздел «Транспорт» по всей стране заходят примерно 31 миллион человек.