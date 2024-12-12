«Авито»: больше половины россиян ставят елку за неделю до Нового года
Большинство россиян, а именно 53%, заявили, что ставят елку за неделю до новогодней ночи. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос, проведенный аналитиками «Авито».
Причем 75% респондентов ставят дома искусственную елку, еще 25% - делают выбор в ползу настоящей. Что касается украшений, то большая часть сохранила раритетные новогодние игрушки с новогодних времен.
Также на новогоднее дерево 79% россиян вешают гирлянды, а 52% - дополняют композицию дождиком.
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