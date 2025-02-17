«Авито Авто»: менять батарейку в автоключе нужно ежегодно

Эксперты «Авито Авто» поделились полезными советами, как избежать неприятной ситуации с разрядившимся автоключом, который работает на батарейках. Многие водители забывают своевременно менять элемент питания, сообщила радиостанция Sputnik .

Специалисты рекомендовали обновлять батарейку ежегодно, даже если ключ функционирует нормально. Существуют и явные признаки, сигнализирующие о срочной необходимости замены.

«Если заметили уменьшение радиуса действия электронного ключа, вынуждены нажимать кнопки несколько раз для срабатывания, отказывает иммобилайзера», — пояснили эксперты.

Они также призвали установить напоминание о замене батарейки в календаре телефона. Кроме того, следует держать запасной элемент питания в сумке или кошельке.