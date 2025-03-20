«Авито»: 64% молодежи помогают старшим родственникам осваивать онлайн-покупки

Согласно исследованию компании «Авито», большинство молодых людей в возрасте от 18 до 44 лет (64%) помогают своим пожилым родственникам разбираться в онлайн-платформах. Такая поддержка помогает укрепить семейные связи и сближает поколения, сообщил сайт Gazeta.SPb .

Люди старше 65–70 лет придают большое значение безопасности своих данных и платежей при работе с цифровыми платформами. Молодежь готова делиться советами по использованию онлайн-сервисов. Например, 23% опрошенных помогают старшим разобраться в тонкостях доставки и технических аспектах получения товаров.

Поддержка со стороны молодежи помогает старшему поколению преодолеть технологический разрыв и научиться пользоваться современными сервисами. Это также способствует укреплению семейных уз.

Платформа «Авито» давно пользуется популярностью у пожилых людей: ею пользуются 66% россиян в возрасте 65-70 лет. Они используют ее для покупки, продажи и даже поиска работы. Большинство из них (42%) стараются использовать безопасные способы оплаты и доставки, предлагаемые сервисом. Тем не менее, некоторые все еще предпочитают наличный расчет при встрече, а другие — прямую оплату продавцу.