«Авито»: 37% москвичей планируют покупку машины с пробегом

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Авто» провели опрос среди 10 тысяч россиян и выяснили, что 37% жителей столицы планируют приобрести подержанную машину. Результаты исследования опубликовало РИАМО .

По данным аналитиков, большинство россиян (78%) уже имели опыт владения таким автомобилем, в то время как для 22% участников это будет первая покупка.

Более половины опрошенных заявили, что начинают поиск машины на онлайн-площадках с объявлениями, тогда как только 13% покупают автомобиль у знакомых или в дилерских центрах. Сайты объявлений пользуются высоким доверием у респондентов — к ним обращаются 66%.

Для россиян при выборе машины важны состояние авто (68%), стоимость (67%), надежность модели (56%), доступность запчастей (52%), практичность и комфорт (42%).