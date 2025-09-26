«Авилон»: кроссовер Exeed VX стал дешевле почти на полмиллиона рублей в 2025 году

В России наблюдается снижение цен на новые автомобили — более 40 моделей стали доступнее. Средняя стоимость машин из топ-20 снизилась на 422 тысячи рублей с 1 августа по 24 сентября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят результаты анализа автомобильной группы «Авилон», с которыми ознакомились «Известия» .

Аналитики центра изучили более 10 тысяч сделок. В рейтинге лидером стал кроссовер Exeed VX, потерявший в цене 492,8 тысячи рублей. Седан Omoda S5 GT занял второе место с уменьшением стоимости на 438,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Hongqi H5, подешевевшая на 436,1 тысячи рублей.

Среди других моделей в первой десятке — Changan CS55, Exeed RX, Changan Uni-K, Exeed LX, Haval F7, Belgee X50 и Jetour Dashing. Эксперты отмечают, что в 2025 году многие производители предложили дополнительные программы поддержки, а увеличение конкуренции также повлияло на цены.