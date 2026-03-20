С 3 апреля авиакомпания Nordwind («Северный ветер») и «Икар» начинают регулярные прямые рейсы между Москвой и Сухумом. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Полеты будут выполняться из Шереметьево до пяти раз в неделю. <…> С 25 мая частота полетов увеличится до семи раз в неделю с задействованием самолета Боинг 777 вместимостью 540 пассажиров», — отметили в авиакомпании.

Полет займет три часа 40 минут. Весной и летом Nordwind также предлагает пассажирам регулярные рейсы из Шереметьева в Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Оренбург, Бохтар и Пхеньян.

Ранее генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что западные авиаперевозчики заинтересованы в возобновлении рейсов в Россию. Однако пока они ограничены политическими решениями руководства своих стран.