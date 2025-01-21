Авиаюрист Герасимов: питание предоставляется в случае задержки рейса на 4 часа

Эксперт организации гражданской авиации, авиаюрист Павел Герасимов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, какие компенсации положены авиапассажирам в случае задержек рейса.

Эксперт подчеркнул, что права пассажиров, чей рейс был задержан из-за закрытия воздушного пространства, аналогичны правам пассажиров, чьи рейсы были задержаны по любым другим причинам.

«В случае задержки рейса свыше двух часов пассажиры имеют право на бесплатные прохладительные напитки», — пояснил он.

Что касается горячего питания, его предоставляют при задержке свыше четырех часов. Оно может быть организовано в кафе с помощью депозитов от авиакомпании, или же пассажирам раздают комплексные обеды.

Пассажир может отказаться от поездки, если считает, что время задержки слишком велико.