Авиаэксперт Смирнов предложил отремонтировать Ан-2 и вернуть их на рейсы

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в интервью Ura.ru предложил временное решение дефицита легких самолетов в российских регионах.

Как пояснил специалист, речь идет о ремонте и модернизации устаревших моделей, таких как Ан-2.

«Это разумное временное решение. Новых самолетов все еще нет, а перелеты нужно организовывать уже сейчас», — отметил эксперт.

По его словам, многие самолеты Ан-2 оснащены двигателями АШ-62, которые имеют неиспользованный ресурс, но препятствием является отсутствие необходимого авиационного бензина. Сейчас его закупают в Финляндии.