Авиаэксперт Романов не оценил планы по увеличению нормы полетов

Авиаэксперт и бывший пилот Алексей Романов в беседе с «Ридусом» выразил мнение по поводу планов Министерства транспорта России увеличить максимальную норму налета для экипажей самолетов с 80 до 90 часов в месяц.

Он подчеркнул, что эта инициатива не будет способствовать безопасности полетов. Романов пояснил, что увеличение нормы налета связано с нехваткой пилотов. Но, по его мнению, это решение не принесет ожидаемого результата.

«В советское время в экипаж входило пять человек — каждый выполнял свою работу. Сейчас же пилоты сталкиваются с огромной эмоциональной нагрузкой», — сказал эксперт.

Он также отметил, что даже в прошлом при более многочисленном составе экипажа норма налета составляла 66 часов в месяц, а за 80–90 часов уже предусматривалась доплата.

Эксперт предупредил, что новые нормы вызовут недовольство среди пилотов и усилят отток кадров за границу.