Авиаэксперт Патраков назвал самыми безопасными места в хвосте самолета рядом с проходом

При выборе места в самолете нужно ориентироваться не только на удобство, но и на безопасность. Об этом рассказал KP.RU основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков.

Он объяснил, что сам всегда выбирает места в проходе в хвосте самолета. Именно они считаются наиболее безопасными.

Главное — они ближе к аварийным выходам. Есть и другие плюсы. В частности, расположение кухни, что позволяет первыми получить питание. Также можно довольно быстро попасть в туалет.

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте