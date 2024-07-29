Авиаэксперт Патраков назвал самыми безопасными места в хвосте самолета рядом с проходом
При выборе места в самолете нужно ориентироваться не только на удобство, но и на безопасность. Об этом рассказал KP.RU основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков.
Он объяснил, что сам всегда выбирает места в проходе в хвосте самолета. Именно они считаются наиболее безопасными.
Главное — они ближе к аварийным выходам. Есть и другие плюсы. В частности, расположение кухни, что позволяет первыми получить питание. Также можно довольно быстро попасть в туалет.
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