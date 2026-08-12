Авиаэксперт Пантелеев призвал обращаться к представительству авиакомпании в случае опоздания на самолет не по своей вине

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал ИА НСН , в каких случаях пассажир может рассчитывать на пересадку следующим рейсом без доплаты при опоздании на самолет не по своей вине.

По словам эксперта, такая компенсация возможна только из-за форс-мажора прямо в аэропорту. Пассажиры, имеющие самый дорогой тариф, могут без штрафа перенести дату и время вылета или полностью вернуть стоимость билета. В случае невозвратного тарифа все риски и убытки при опоздании ложатся на пассажира, пишет «ФедералПресс».

Пантелеев отметил, что если человек опоздал не по своей вине, стоит обратиться к представительству авиакомпании. Она вправе, хотя и не обязана, посадить пассажира на следующий рейс без дополнительной оплаты. Однако, как показывает практика, такой исход случается далеко не всегда.

10 августа Анастасия Волочкова не успела на рейс до Мальдив. По ее версии, в задержке виновата авиакомпания, тогда как в «Аэрофлоте» ситуацию объяснили тем, что балерина задержалась в ресторанной зоне аэропорта.