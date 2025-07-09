Авиаэксперт Гусаров заявил о более строгих стандартах безопасности в аэропортах России по сравнению с Европой

Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что европейские аэропорты недостаточно эффективно работают в сфере предотвращения угроз.

По его словам, стандарты безопасности в российских аэропортах более строгие по сравнению с европейскими.

«Зная, как работает в принципе вообще вся европейская система безопасности в аэропортах, и сравнивая ее с нашими стандартами, она по большому счету работает спустя рукава», — отметил Гусаров.

Он также подчеркнул, что в России не будут смягчать требования к провозу жидкостей в ручной клади, пока не будут получены стопроцентные гарантии отсутствия рисков.

«Прежде чем у нас появится специальное оборудование и будут смягчены требования к провозу жидкости, мы уж точно 100 раз перестрахуемся, пока не будем уверены на 100%, даже на 120%, что система абсолютно гарантирует безопасность», — добавил главный редактор «Авиа.ру».

В то же время The Independent сообщает, что в аэропортах Великобритании отменяют лимит в 100 мл для провоза жидкостей в ручной клади. Речь идет об авиагаванях в Бирмингеме и Эдинбурге. Теперь пассажиры могут брать с собой емкости объемом до двух литров, не вынимая их из сумок и не помещая в отдельные пакеты.