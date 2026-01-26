Авиаэксперт Гусаров заявил, что удвоение пассажиропотока столичных аэропортов — задача на перспективу

По словам эксперта, мощности и пропускная способность трех аэропортов столицы сегодня превышают реальные объемы перевозок.

«То есть площади есть, инфраструктура есть, а пассажиропоток недостаточен. Другой вопрос, где взять пассажира и на чем его перевозить, в это сейчас все упирается», — отметил специалист.

Гусаров также подчеркнул, что существенного увеличения флота авиакомпаний в ближайшие годы не ожидается, а значит, бурного роста пассажиропотока тоже не произойдет. По его мнению, все три московских аэропорта могли бы увеличить пассажиропоток вдвое, но это перспектива следующего двадцатилетия.