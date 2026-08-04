Авиаэксперт Гусаров заявил, что передача первых МС-21 авиакомпаниям может начаться до конца года

Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с сайтом Zvezdanews сообщил, что первые пассажирские лайнеры МС-21-310 могут поступить в авиакомпании уже в конце этого года.

По словам эксперта, первый полет МС-21-310 стал одним из завершающих этапов создания и запуска в серийное производство нового российского среднемагистрального самолета. Однако прежде чем лайнер начнет выполнять регулярные рейсы, необходимо завершить программу летных испытаний и получить сертификат, подтверждающий безопасность и надежность воздушного судна.

Гусаров подчеркнул, что МС-21-310 предназначен для перевозки порядка 180–210 пассажиров и является самым распространенным классом самолетов в мире. Около 80% мирового пассажиропотока перевозится на самолетах данного класса.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрировала кадры первого полета МС-21-310. Гендиректор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов отметил, что все системы отработали в полете штатно, что подтверждает успешность технологических процессов. Следующим этапом станет выход на ритмичную работу цеха окончательной сборки и передача самолетов на летные испытания.