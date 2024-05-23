Авиаэксперт Гусаров рассказал, что отмена льгот для авиакомпаний на Дальнем Востоке не повлияет на цены
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с ИА НСН сообщил о сохранении цен на авиабилеты после отмены льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке.
Ранее СМИ писали, что Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке.
Эксперт пояснил, что льготный режим на Дальнем Востоке вводился для того, чтобы поддержать региональных перевозчиков.
«В тяжелый период государство оказало поддержку, поэтому льготный режим предлагают отменить», — добавил он.
В завершение Гусаров отметил, что отмена льготных ставок приведет лишь к сокращению убыточных рейсов.