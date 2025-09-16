Авиаэксперт Горбачев призвал призвал ужесточить правила сдачи экзаменов для пилотов малой авиации

Ассоциация малых авиационных предприятий России обратилась к Росавиации с предложением ввести государственные экзамены для летчиков и систему допусков по примеру сдачи на водительские права для автомобилистов. В ассоциации отмечают, что сейчас экзамены в авиационных учебных центрах нередко проходят формально, а пилоты могут садиться за штурвал даже после 40-часового курса подготовки. Это может привести к росту аварийности.