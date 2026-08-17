Август сменит жару на осеннюю сырость в Марий Эл

Синоптики предупредили, что вторая половина августа в Республике Марий Эл будет напоминать осень. Слова экспертов привело ИА «МариМедиа» .

Если первая неделя месяца порадует по-летнему теплой погодой с кратковременными дождями и прогревом воздуха до +26 градусов, то последняя декада принесет существенное похолодание.

Дневная температура во второй половине месяца сохранится в пределах 18–20 градусов тепла, а ночью опустится до 12–14 градусов.

Календарная осень начнется строго по расписанию — уже с первых чисел сентября. Согласно долгосрочному прогнозу, жителей республики ждут холодные и сырые дни с малым количеством солнца.