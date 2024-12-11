Аварийность на дорогах Ленобласти снизилась на 12%

В Ленобласти аварийность на дорогах в этом году снизилась на 12%. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на ФКУ Упрдор Северо-Запад.
Кроме того, стало меньше пострадавших и погибших в авариях. Их число сократилось на 24,42%. А погибших стало меньше на 7,87%.
Таких результатов удалось добиться благодаря принятия ряду мер для повышению безопасности на дорогах. В частности, установке новых светофоров, дополнительных барьеров, а также дополнительного освещения вдоль дорог.
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