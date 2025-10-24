Аукцион в Женеве представит на торги бриллиантовую брошь, которая принадлежала Наполеону Бонапарту

Аукцион Sotheby's в Женеве представит на торги бриллиантовую брошь, которая принадлежала Наполеону Бонапарту. Согласно легенде, ее обнаружили на поле битвы при Ватерлоо после поражения императора в 1815 году, сообщил Bloomberg .

Созданная в Париже около 1810 года, брошь украшена овальным бриллиантом более 13 карат и примерно ста старыми бриллиантами разной формы. Эксперты Sotheby's оценили лот в 150–250 тысяч долларов, написал KP.RU.

После битвы при Ватерлоо брошь стала трофеем прусского короля Фридриха Вильгельма III и оставалась в семье Гогенцоллернов, переходя от кайзера Вильгельма II к его внуку, принцу Луи Фердинанду.