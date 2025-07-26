Аукцион на приобретение четырех новых автобусов объявили в Пензе

В городе объявили аукцион на приобретение четырех транспортных средств. Согласно требованиям, опубликованным на портале госзакупок, автобусы должны быть новыми, серийного производства, не ранее 2025 года выпуска.

Транспорт будет работать на дизельном топливе, вмещать до 110 пассажиров и иметь от 25 до 30 посадочных мест. Подрядчик обязан поставить технику до 1 сентября.