Аукцион на приобретение четырех новых автобусов объявили в Пензе

Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» организовало закупку новых автобусов для административного центра. Мероприятие проводится за счет средств регионального бюджета, сообщила «Пенза-пресс».

В городе объявили аукцион на приобретение четырех транспортных средств. Согласно требованиям, опубликованным на портале госзакупок, автобусы должны быть новыми, серийного производства, не ранее 2025 года выпуска.

Транспорт будет работать на дизельном топливе, вмещать до 110 пассажиров и иметь от 25 до 30 посадочных мест. Подрядчик обязан поставить технику до 1 сентября.

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