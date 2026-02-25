«Атрибьют»: 30% опрошенных петербуржцев планируют посетить стоматолога ради профилактики

Клиника доказательной медицины «Атрибьют» выяснила, для каких целей жители Санкт-Петербурга обращаются к стоматологу. Результаты исследования опубликовал Piter.TV .

Выяснилось, что треть респондентов планируют посетить зубного врача для профилактики: профессиональной чистки и планового осмотра. Эстетические запросы также занимают заметную долю: каждый пятый хочет улучшить внешний вид улыбки — установить виниры, пройти отбеливание или художественную реставрацию.

Примечательно, что почти половина петербуржцев (48%) лечит зубы в другом районе. Большинство из них делают это исключительно ради «своего» врача, которому доверяют.