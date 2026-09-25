АТОР призвала Мальдивы отменить новый налог для иностранных туроператоров

Парламент Мальдив обязал зарубежных туроператоров и сервисы бронирования платить налог в бюджет республики. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали инициативу незаконной и призвали ее отменить, сообщил Zvezdanews вице-президент объединения Артур Мурадян.

По новому закону иностранные компании должны регистрироваться в местной налоговой службе и платить сборы с доходов от реализации туров за пределами островов. По словам Мурадяна, механизм взимания непонятен, а прямые платежи из России осложнены санкциями.

В АТОР предупредили, что дополнительные издержки могут переложить на туристов. Если власти Мальдив не пересмотрят решение, российские туроператоры готовы существенно сократить продажи путевок на курорт.